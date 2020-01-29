Якутские борцы выступят на чемпионате Европы

Имена участников «Евро-2020» были оглашены во вторник на базе в Стайках, что под Минском.

Из трех якутских легионеров в сборной Белоруссии в заявку для участия на чемпионате Европы в столице Италии – Риме вошел только Ньургун СКРЯБИН. Якутянин будет бороться за медали континентального первенства в весовой категории до 65 кг.

В состав белорусской команды также вошли Димчик РИНЧИНОВ (57), Владислав КОЙКО (61 кг), Нюргун Скрябин (65 кг), Виктор СЕРЕДА (70 кг), Андрей КАРПАЧ (74 кг), Расул ТИХАЕВ (86 кг), Омаргаджи МАГОМЕДОВ (92 кг), Денис ХРОМЕНКОВ (97 кг) и Ибрагим САИДОВ (125 кг).

Как сообщает wrestdag.ru, предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Риме с 14 по 16 февраля, станет первым официальным стартом для нового главного тренера белорусской сборной, серебряного призера чемпионата мира-2018 Ивана ЯНКОВСКОГО. Он занял этот пост после чемпионата мира-2019 в Нур-Султане, где белорусская дружина выступила неудачно, вернувшись домой без медалей и олимпийских лицензий. Восполнять упущенное придется на двух олимпийских квалификационных турнирах. Первый из них, в котором примут участие европейские атлеты, пройдет в марте в Будапеште. Туда отправятся победители январского чемпионата Белоруссии Владислав АНДРЕЕВ (57 кг), Георгий КОЛИЕВ (65 кг), Азамат НУРИКОВ (74 кг), Александр ГУШТЫН (97 кг), а также подтвердивший свой уровень на турнире в Польше четырехкратный призер чемпионатов мира Али ШАБАНОВ (86 кг). Только с участником турнира в Будапеште в тяжелом весе тренерский штаб определится позже.

Что касается Ньургуна Скрябина, то якутский борец в наступившем году успел принять участие на двух стартах. Он был вторым на чемпионате Беларуси, а также занял пятое место на международном турнире «Анри Деглан» во Франции.

Также по предварительной информации на чемпионате Европы ожидается дебют в составе сборной Польши нашего Эдуарда ГРИГОРЬЕВА. В турнире должны принять участие и румынский легионер Николай ОХЛОПКОВ и македонец Владимир ЕГОРОВ.