Якутские борцы узнали имена соперников на Кубке мира

С 16 декабря на проходящем в столице Сербии – Белграде индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе, в борьбу за медали вступят борцы-вольники. В ночь на среду состоялась жеребьевка участников в десяти весовых категориях, где спортсмены узнали своих первых соперников, и в целом турнирный расклад. Напомним, на мировом борцовском форуме в составе сборных команд Белорусии, Кыргызстана, Румынии и Польши выступят пять воспитанников якутской школы борьбы, сообщает Sportyakutia.

В наилегчайшей весовой категории до 57 кг за медали Кубка мира будет бороться опытный турнирный борец, неоднократный призер чемпионатов Европы и мира Владислав АНДРЕЕВ (Белоруссия). В первом круге жребий свел якутского борца с соперником из Марокко Шакир АНСАРИ. В случае успеха, нашего борца во втором круге будет поджидать двукратный чемпион мира из России Завур УГУЕВ – один из главных фаворитов весовой категории.

В весе до 61 кг мы с интересом будем следить за выступлением дебютанта турнира Эдуарда ГРИГОРЬЕВА в составе сборной команды Польши. В первом круге на стадии 1/8 финала якутский легионер встретится с представителем Армении Рамзик ПАПИКЯН. Во втором круге, если Григорьев, все-таки пройдет армянского борца, то он выйдет с большой долей вероятности на чемпиона России Абасгаджи МАГОМЕДОВА.

В категории до 65 кг якутские болельщики возлагают надежду на серебряного призера чемпионата Европы Ньургуна СКРЯБИНА (Белоруссия) и бронзового призера Евро-2020 в Риме Николая ОХЛОПКОВА (Румыния). Якутский легионер сборной Белоруссии в первом круге сойдется с представителем Польши Кшиштофом БЬЕНКОВСКИ. В случае успеха, Скрябин скорее всего выйдет на Исмаила МУСУКАЕВА из Венгрии, у которого он уже побеждал на Евро турнире в Риме. А победителя этой пары в полуфинале, возможно, будет ждать трехкратный чемпион мира Хаджи АЛИЕВ (Азербайджан) либо действующий чемпион мира из России Гаджимурад РАШИДОВ, которых жребий снова свел в первом круге мирового первенства.

И наконец, в самой тяжелой весовой категории до 125 кг мы будем болеть, а также переживать за чемпиона Азии и участника Олимпийских игр 2016 года Айаала ЛАЗАРЕВА, который будет представлять в Белграде спортивные интересы Кыргызстана. Якутский богатырь в первом круге состязаний встретиться с канадским борцом. В случае положительного исхода, Лазарев выйдет скорее всего на борца из Индии Сумита СУМИТ.

Добавим, что 16 декабря (среда), в первый день Кубка мира на ковер выйдут предварительные и полуфинальные схватки в весовых категориях до 57, 70, 74, 92 и 125 кг. В четверг, 17 декабря в борьбу за медали вступят борцы 61, 65, 79, 86, 97 кг.