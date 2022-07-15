Якутские борцы стартуют на Универсиаде в Грозном

​16-19 июля в Грозном пройдут соревнования Универсиады по вольной борьбе.

С 16 по 19 июля в рамках VIII Всероссийской летней Универсиады в Грозном состоятся соревнования по вольной борьбе.

«Спорт Якутии» представляет состав сборной Республики Саха (Якутия):

Петр Копылов (57 кг), Александр Авелов (61 кг), Алексей Данилов (65 кг), Айсен Потапов (70 кг), Егор Захаров (74 кг), Денис Максимов (79 кг), Дьулустан Калачев (86 кг), Алексей Ефимов (92 кг), Никита Софронов (97 кг), Никита Хабаров (125 кг).

15-19 июня, Грозный.

Вольная борьба. Универсиада–2022.

Программа соревнований.

15 июля.

11.00 — 17.00. Комиссия по допуску участников соревнований в весовых категориях до 57, 61, 65, 70 и 125 кг (мужчины).

17.00 — 17.30. Совещание судей.

17.30 — 18.00. Совещание представителей.

18.00 — 18.30. Жеребьевка в весовых категориях до 57, 61, 65, 70 и 125 кг (мужчины).

16 июля.

08.00 — 08.30. Медицинский контроль и первое взвешивание (провес 2 кг) в весовых категориях до 57, 61, 65, 70 и 125 кг (мужчины).

11.00 — 16.00. Квалификационные и отборочные схватки в весовых категориях до 57, 61, 65, 70 и 125 кг.

15.00 — 17.00. Комиссия по допуску участников соревнований в весовых категориях до 74, 79, 86, 92 и 97 кг (мужчины) и до 50, 53, 55, 57 и 76 кг (женщины).

16.00. Церемония открытия соревнований.

16.30 — 17.30. Полуфинальные схватки в весовых категориях до 57, 61, 65, 70 и 125 кг (мужчины).

17.30 — 18.00. Жеребьевка в в весовых категориях до 74, 79, 86, 92 и 97 кг (мужчины) и до 50, 53, 55, 57 и 76 кг (женщины).

17 июля.

08.00 — 08.15. Второе взвешивание (провес 2 кг) в весовых категориях до 57, 61, 65, 70 и 125 кг (мужчины).

08.15 — 08.45. Медицинский контроль и первое взвешивание (провес 2 кг) в весовых категориях до 74, 79, 86, 92 и 97 кг (мужчины) и до 50, 53, 55, 57 и 76 кг (женщины).

11.00 — 17.30. Утешительные встречи в весовых категориях до 57, 61, 65, 70 и 125 кг (мужчины). Квалификационные, отборочные и полуфинальные схватки в весовых категориях до 74, 79, 86, 92 и 97 кг (мужчины) и до 50, 53, 55, 57 и 76 кг (женщины).

15.00 — 17.00. Комиссия по допуску участников соревнований в весовых категориях до 59, 62, 65, 68, 72 кг (женщины).

17.30 — 18.00. Жеребьевка в весовых категориях до 59, 62, 65, 68, 72 кг (женщины).

18.00 — 20.00. Финальные схватки в весовых категориях до 57, 61, 65, 70 и 125 кг (мужчины).

18 июля.

08.00 — 08.15. Второе взвешивание (провес 2 кг) в весовых категориях до 74, 79, 86, 92 и 97 кг (мужчины) и до 50, 53, 55, 57 и 76 кг (женщины).

08.15 — 08.45. Медицинский контроль и первое взвешивание (провес 2 кг) в весовых категориях до 59, 62, 65, 68, 72 кг (женщины).

11.00 — 18.00. Утешительные встречи в весовых категориях мужчины до 74, 79, 86, 92 и 97 кг (мужчины) и до 50, 53, 55, 57 и 76 кг (женщины).

Квалификационные, отборочные и полуфинальные схватки в весовых категориях до 59, 62, 65, 68, 72 кг (женщины).

18.00 — 20.00. Финальные схватки в весовых категориях до 74, 79, 86, 92 и 97 кг (мужчины) и до 50, 53, 55, 57 и 76 кг (женщины).

19 июля.

08.00 — 08.15. Второе взвешивание (провес 2 кг) в весовых категориях до 59, 62, 65, 68, 72 кг (женщины).

11.00 — 13.00. Утешительные и финальные схватки в весовых категориях до 59, 62, 65, 68, 72 кг.

13.00. Церемония закрытия соревнований.