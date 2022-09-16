Якутские борцы сошли со второго круга чемпионата мира

Якутские легионеры Владимир Егоров и Георгий Окороков уступили во вторых схватках на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде. Однако в том случае, если их противники выйдут в финал, у якутян появится шанс сразиться в утешительных поединках, сообщает ЯСИА.

Георгий Окороков (57 кг), представляющий Австралию, в первой схватке сумел победить гватемальца Эдвина Сегура. Но во втором круге ему противостоял действующий чемпион мира Томас Гилман из США, который выиграл у якутянина со счётом 11:0. В случае выхода американца в финал, якутский борец получит шанс сразиться в утешительных схватках, затем за бронзовую медаль.