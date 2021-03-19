Якутские борцы потерпели фиаско в Будапеште

Якутские борцы не прошли первый евро-отбор на Олимпиаду. Впереди – последний мировой этап. В Будапеште определились обладатели 12 олимпийских лицензий в вольной борьбе, сообщает Sportyakutia.ru

В столице Венгрии проходит европейский квалификационный турнир по спортивной борьбе на Олимпийские игры в Токио-2021. В первый день соревнований на ковер вышли борцы-вольники. Якутскую школу борьбы на первом отборочном турнире в составе сборных команд Белоруссии и Македонии представили три спортсмена.

Сразу же после жеребьевки стало понятно, что якутским борцам будет крайне сложно отобраться в финальную часть – именно финалистам и доставались вожделенные путевки на главные Игры четырехлетия.

Четырехкратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира Владислав Андреев (Белоруссия) в первом круге уступил одному из лидеров наилегчайшей весовой категории до 57 кг чемпиону Европы Арсену Арутунян. Схватка завершилась со счетом 2:10. Обидчик якутского легионера далее вполне ожидаемо справился и с другими соперниками, завоевав путевку на Олимпиаду.

Еще один представитель якутской школы борьбы, призер чемпионата Европы Владимир Егоров (Македония) в этой же весовой категории познал поражение в первом круге. Он уступил с крупным счетом 0:10 чемпиону Грузии Бека Буджашвили.

Большие надежды якутские поклонники борьбы питали на серебряного призера чемпионата Европы Ньургуна Скрябина (Белоруссия). Но тому в первом круге также попался сильнейший борец дивизиона – обладатель Кубка мира Вазген Теванян. Поединок поначалу складывался успешно для якутского легионера – Ньургун Скрябин вел схватку с отрывом в четыре балла – 5:1. Но за полминуты до конца схватки наш борец растерял свое преимущество, пропустив ответную атаку от армянского атлета. Итог схватки – 5:7. Вазген Теванян в следующем круге победил олимпийского чемпиона Владимира Хинчегашвили, а в полуфинале прошел чемпиона Европы из Польши Магомедмурада Гаджиева и завоевал олимпийскую квоту для своей страны.

Стоит добавить также тот факт, что в весовой категории до 125 кг сборная России не досчиталась олимпийской лицензии в европейском отборе. Обладатель Кубка мира молодой дагестанский тяж Шамиль Шарипов уступил полуфинал белорусскому борцу Денису Хроменко.

Следующий и последний квалификационный турнир к Олимпиаде в Токио состоится в мае месяце. Это будет уже мировой отборочный этап, куда съедутся борцы со всех континентов.

Финальные пары Европейского лицензионного турнира:

57 кг: Георги Вангелов (Болгария) — Арсен Арутюнян (Армения)

65 кг: Хаджи Алиев (Азербайджан) — Вазген Теванян (Армения)

74 кг: Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан) — Автандил Кенчадзе (Грузия)

86 кг: Али Шабанов (Беларусь) — Осман Гочен (Турция)

97 кг: Александр Гуштын (Беларусь) — Сулейман Карадениз (Турция)

125 кг: Геннадий Кудинович (Германия) — Денис Хроменков (Беларусь)