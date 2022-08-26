Якутские борцы поборются за бронзовые награды на Спартакиаде сильнейших в Казани

Болеем за наших!

Вчера в Казани на проходящем в эти дни Всероссийской Спартакиаде сильнейших по летним видам спорта состоялись предварительные и полуфинальные поединки по вольной борьбе.

Якутскую школу борьбу на казанском ковре представили 15 спортсменов. По итогам предварительные схваток в полуфинал пробились двое: Петр Копылов (57 кг) и Ньургун Сергин (92 кг). При этом Копылову удалось победить на стадии четвертьфинала одного из фаворитов турнира чемпиона Европы Азамата Тускаева из Владикавказа. Якутянин заработал победные два балла на последних секундах встречи.

Полуфинальные схватки прошли поздней ночью по якутскому времени. Его итоги оказались неутешительными для якутских поклонников борьбы. Петр Копылов уступил молодому борцу Мусе Мехтиханову (3:13), а капитан сборной Ньургун Сергин проиграл Гураму Черткоеву. Таким образом оба наших борца поспорят за бронзовые награды Спартакиады сильнейших.

Кроме них шанс зацепиться за третье место сохраняются еще у трех наших борцов, которые уступили на предварительной стадии будущим финалистам. Яков Павлов (61 кг), Харысхал Григорьев (57 кг) и Константин Капрынов (70 кг).

Составы финальных пар

До 57 кг. Муса Мехтиханов — Рамиз Гамзатов

До 61 кг. Абасгаджи Магомедов — Ахмед Идрисов

До 65 кг. Гаджимурад Рашидов — Шамиль Мамедов

До 70 кг. Загир Шахиев — Курбан Шираев

До 74 кг. Разамбек Жамалов — Давид Баев

До 79 кг. Гаджимурад Алихмаев — Магомед Магомаев

До 86 кг. Артур Найфонов — Малик Шаваев

До 92 кг. Гурам Черткоев — Владислав Валиев

До 97 кг. Гаджимагомед Тажудинов — Алихан Жабраилов

До 125 кг. Эрик Джиоев — Виталий Голоев