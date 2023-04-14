Якутские борцы одержали первые победы на первенстве России

Лев Павлов и Данил Мохначевский оспорят выход в 1/4 финала.

Якутские борцы стартовали с побед на первенстве России среди юниоров. Легковесы Лев Павлов и Данил Мохначевский уже обеспечили себе выход в 1/8 финала и встретятся друг с другом, сообщает ЯСИА.

Первенство России стартовало в спорткомплексе «Триумф» в Якутске. Программу в первый день начали борцы весовой категории до 57 кг. Дебют якутской сборной ознаменовался самой быстрой победой от якутского борца Данила Мохначевского — в квалификационном раунде он тушировал Баграта Абдулаева из Свердловска.

Далее Мохначевский смог одержать яркую победу со счетом 7:6 у Магомеда Сайпудинова из Дагестана и обеспечил выход в 1/8 финала, где встретится с земляком Львом Павловым.

Павлов в свою очередь в первом круге был свободным от схватки, а в 1/16 финала уверенно одолел Рахмана Исламова из Чечни со счетом 10:0.

В весе до 65 кг якутянин Аслан Трофимов прошел в 1/16 финала, победив представителя Калининграда. Здесь же Василий Григорьев одолел борца из Москвы.

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