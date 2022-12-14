Якутские борцы готовятся к заключительным крупным соревнованиям

Спортсмены сборной Республики Саха (Якутия) начали подготовку к заключительным в этом году крупным соревнованиям. Учебно-тренировочные сборы проходят в Якутске на базе ЦСП «Триумф», а также в г.Каспийск в Дагестане.

23-25 декабря в Хасавюрте пройдет Международный турнир в честь прославленных борцов Дагестана. Подготовку к данным соревнованиям в Каспийске начали семь борцов. Под руководством тренеров Якова Филиппова и Егора Пономарева в сборах участвуют Алексей Копылов, Айаал Белолюбский, Харысхан Григорьев, Дьулустан Федотов, Никита Софронов, Андрей Аронов и Никита Хабаров. На этой неделе к первой группе присоединятся Петр Копылов, Константин Капрынов и Станислав Свинобоев.

Также борцы сборной республики примут участие во Всероссийских соревнованиях памяти Д.Г.Миндиашвили в Красноярске. Этот турнир по традиции станет отборочным этапом для формирования сборной команды России, которая примет участие в международном турнире «Иван Ярыгин — 2023». Турнир пройдет также 23-25 декабря.



