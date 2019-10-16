16.10.2019
12:48
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Спорт

Якутские борцы едут в Кемерово за «Шахтерской славой»

Международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» пройдет в Кемерово 19 октября.

Более 280 борцов из двух десятков стран мир встретятся в ГЦС «Кузбасс». Международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская Слава» пройдет в Кемерово уже в седьмой раз. Он считается одним из самых престижных  турниров в Сибири. В этом году на турнир подтвердили свое участие команды из более чем 20 зарубежных стран.

Традиционно на ковре «Кузбасса» выступят и спортсмены из Якутии. Правда, в этом году в нем будут бороться всего три воспитанника якутской школы борьбы: Петр КОНСТАНТИНОВ (57 кг), Яков ПАВЛОВ (61 кг) и Айсен ПОТАПОВ (65 кг).  

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/borba/11045-v-kuzbass-za-shakhterskoj-slavoj-yakuskie-bortsy-edut-v-kemerovo-na-mezhdunarodnyj-turnir
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