Якутские борцы едут в Кемерово за «Шахтерской славой»

Международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» пройдет в Кемерово 19 октября.

Более 280 борцов из двух десятков стран мир встретятся в ГЦС «Кузбасс». Международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская Слава» пройдет в Кемерово уже в седьмой раз. Он считается одним из самых престижных турниров в Сибири. В этом году на турнир подтвердили свое участие команды из более чем 20 зарубежных стран.

Традиционно на ковре «Кузбасса» выступят и спортсмены из Якутии. Правда, в этом году в нем будут бороться всего три воспитанника якутской школы борьбы: Петр КОНСТАНТИНОВ (57 кг), Яков ПАВЛОВ (61 кг) и Айсен ПОТАПОВ (65 кг).