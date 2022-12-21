21.12.2022
20:09
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Спорт

Якутские борцы будут бороться в Дагестане

Якутские борцы будут бороться в Дагестане за медали международного турнира памяти прославленных борцов XIX-XX столетий, сообщает тгк «Спорт Якутии».

Соревнования пройдут 23-25 декабря в Хасавюрте во дворце спорта им.Г.Гамидова. Состав сборной Республики Саха (Якутия):

57 кг: Белолюбский Айаал, Копылов Алексей, Копылов Петр.

65 кг: Вензель Егор.

70 кг: Капрынов Константин.

74 кг: Свинобоев Станислав.

92 кг: Дьяконов Артур

125 кг: Аронов Андрей, Хабаров Никита, Баппагай Харысхан (РСО-Алания)

Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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