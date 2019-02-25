Якутские борцы завоевали золотые медали!

Две золотые медали завоевали борцы на традиционных всероссийских соревнованиях РФСО «Локомотив». Соревнования прошли с 21 по 23 февраля в Брянске. Помимо спортсменов из Дагестана, Чеченской республики, Калмыкии, Ростовской и Оренбургской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии на ковер вышли члены сборной команды Доминиканской республики.

Спортсмены с берегов Карибского моря украсили своим участием турнир и составили хорошую конкуренцию российским борцам. Чемпион турнира в весовой категории до 70 кг Константин Власов в полуфинале в напряженной схватке сумел одержать победу над доминиканцем со счетом 2:1. В схватке за золото соревнований и путевку на чемпионат России-2019 Константин выиграл у представителя Чечни Мускадирова со счетом 6:1.

Еще одну медаль высшей пробы завоевал Ньургун Александров, который в финале категории до 61 кг сумел взять реванш у своего земляка Семена Владимирова. Напомним, в январе Владимиров одолел Ньургуна в борьбе за золотую награду открытого всероссийского турнира Академии борьбы им. Д.Г.Миндиашвили в Красноярске. На этот раз Александров был убедительнее и завершил встречу со счетом 4:1. Семен, кстати, тоже поборолся в Брянске со спортсменом из Доминиканы и выиграл 4:2. Также в этом весе третье место занял Владислав Кривошапкин.

Возможность завоевать еще одну путевку на чемпионат России упустил якутский вольник Ньургун Сергин, уступивший в финале весовой категории до 92 кг сопернику из Чечни. В весе до 65 кг Петр Павлов завоевал бронзовую медаль. Следующим пунктом для борцов станет чемпионат Дальнего Востока, который пройдет в эти выходные в Нерюнгри. В столице Южной Якутии сборная республики впервые будет оспаривать медали и путевки в острой конкуренции со спортсменами из Бурятии и Забайкалья.

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