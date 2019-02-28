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Якутские борцы узнали имена соперников

Один из четырех рейтинговых турниров международной федерации спортивной борьбы UWW стартует сегодня в Болгарии. Турнир «Дан Колов и Никола Петров» соберет в Болгарии более 500 участников из 43 стран и станет одним из сильнейших по составу. Якутскую школу вольной борьбы на болгарском ковре представят десять спортсменов, четыре из них будут бороться уже в первый день состязаний.

Накануне стали известны результаты жеребьевки в весовых категориях до 61 и 70 кг, где будут принимать участие наши борцы, а также категорий 79 и 92 кг.

В весовой категории до 61 кг Арыйаан Тютрин уже в первом круге встретится с серебряным призером чемпионата мира прошлого года Нурисламом Санаевым из Казахстана. Николай Охлопков из Румынии начнет турнир со стадии квалификации и проведет первую схватку с членом сборной Грузии Отари Гогава. А македонец Владимир Егоров в 1/8 финала будет бороться за путевку в четвертьфинал с украинцем Ярославом Гурским. Отметим, что в этой весовой категории за медали и рейтинговые баллы будут бороться 18 спортсменов.

В весовой категории до 70 кг попробует свои силы наш многолетний лидер Виктор Рассадин. Якутский борец по воле жребия оказался в верхней части турнирной сетки и первую схватку на турнире проведет с алжирским борцом Фаресом Лакел. Если Рассадин выиграет стартовый круг, в чем мы не сомневаемся, то вполне возможно во втором круге ему будет противостоять опытный Михаил Сава из Молдовы. А победителя этой пары в полуфинале вероятнее всего будет ждать дагестанец Ильяс Бекбулатов.

А завтра, 1 марта на ковре Русе, в предварительной стадии будут выяснять отношения спортсмены весовых категорий до 57, 65 и 74 кг. Здесь будут представлены призер мемориала Ивана Ярыгина Эдуард Григорьев и победитель международных турниров в Красноярске и Иране Ньургун Скрябин (оба 65 кг). В наилегчайшей весовой категории свои силы в схватках с сильнейшими борцами мира испытают недавний триумфатор турнира в Иране «Кубок Тахти» Михаил Иванов и победители международного турнира среди юниоров в Якутске «Мемориал Романа Дмитриева» Егор Потапов и Федор Постников. В этом весе под флагом Беларуси на ковер выйдет призер чемпионата мира, четырехкратный медалист чемпионатов Европы Владислав Андреев.

Весовая категория до 61 кг

Квалификация:

Петр Билейчук (Украина) — Жахонгирмирза Туробов (Узбекистан)

НИКОЛАЙ ОХЛОПКОВ (Румыния) — Отари Гогава (Грузия)

1/8 финала:

ВЛАДИМИР ЕГОРОВ (Македония) — Ярослав Гурский (Украина)

Мунир Реджеп Акташ (Турция) — Чедли Метлоуи (Тунис)

Кумар Рави (Индия) — Владимир Буруков (Украина)

Сандип Томар (Индия) — Стефан Иванов (Болгария)

———

Салахеддин Катеб (Алжир) — Джо Колон (США)

Кайрат Амиртаев (Казахстан) — Реджеп Топал (Турция)

АРЫЙААН ТЮТРИН (Россия) — Нурислам Санаев (Казахстан)

 

Весовая категория до 70 кг (20 участников)

Квалификация:

Амр Реда Хуссейн (Египет) — Семён Радулов (Украина)

Андрей Квятковский (Украина) — Леван Келехсашвили (Грузия)

Ихтиёр Наврузов (Узбекистан) — Георгий Колиев (Беларусь)

Кевин Хенкель (Германия) — Дмитрий Маленков (Молдова)

1/8 финала:

Мехмет Карака (Турция) — Франк Молинаро (США)

Сирожиддин Хасанов (Узбекистан) — Ильяс Бекбулатов (Россия)

Мирзо Хайитов (Узбекистан) — Михаил Сава (Молдова)

ВИКТОР РАССАДИН (Россия) — Фарес Лакел (Алжир)

———

Анзор Закуев (Россия) — Хайтем Дахлауи (Тунис)

Джеймс Грин (США) — Евгений Волков (Румыния)

 

Источник: Sportyakutia.ru.
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