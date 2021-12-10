Якутские боксеры вышли в финал Кубка мира

Сегодня, 10 декабря в Нижневартовске стартовали полуфинальные поединки Кубка мира по боксу среди нефтяных стран памяти Героя Социалистического труда Ф.К. Салманова.

В двух поединках за выход в финал были представлены два воспитанника якутской школы бокса – Талбан ЕГОРОВ и Евгений МАРТЫНОВ. Боксеры представляют на международном турнире сборную России.

Талбан Егоров в весе до 48 кг взял реванш у Шамиля Котлубаева из Татарстана за обидный проигрыш на чемпионате России. Якутянин победил в этот раз со счетом 3:2 по судейским запискам. Завтра, 11 декабря, в финале якутский боксер встретится с многократным призером чемпионатов России Игорем Царегородцевым.



Евгений Мартынов провел на Кубке мира уже второй поединок. В весе до 51 кг в сегодняшнем полуфинале якутянин выиграл у белорусского боксера Дениса Салоцких со счетом 4:1.