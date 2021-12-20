Якутские боксеры везут трофеи из Тулы

На Всероссийском турнире по боксу «Гран-при Тулы» превосходно выступили якутские боксеры.

Так, в весовой категории до 63,5 кг отличился мастер спорта из Мегино-Кангаласского улуса Айтал Дьяконов, уверенно завоевавший золотую медаль. Он одержал три победы, в том числе в первой встрече сумел одолеть чемпиона Южного федерального округа Станислава Максюченко из Ростовской области. Во втором круге Айтал обыграл еще одного мастера спорта – Тиграна Мнацаканяна из Московской области. В решающем поединке наш спортсмен был сильнее Саидамира Салохидинова (Московская область).

На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся и представитель Нюрбинской школы бокса, воспитанник Училища олимпийского резерва Ян Алексеев (57 кг), записавший в свой актив две победы. Для выполнения нормы мастера спорта ему не хватило еще одной победы, поскольку в этом весе оказалось мало участников.

Еще двое наших атлетов стали призерами: Рустам Дьяконов (48 кг) надел серебряную медаль, а Назар Андреев (80 кг) стал третьим. Причем для Назара это было дебютное выступление в новой для себя, более тяжелой весовой категории.

Назар Андреев и Ян Алексеев уже имеют хорошие результаты на всероссийском уровне, так что в наступающем 2022 году все любители и специалисты бокса ждут, что они пополнят ряды мастеров спорта.