Якутские боксеры — призеры первенства национальной студенческой лиги 🥊

Турнир среди юношей и юниоров проходил в Иркутске – об этом сообщает «Спорт Якутии» в инстаграме.

Медали завоевали:

🥈 Тимур Стручков (УОР, Челябинск)

🥉Николай Макаров (УОР, Якутск)

🥉Антон Сивцев (УОР, Якутск)

Стоит отметить, что представитель Челябинска, серебряный призер Тимур Стручков — якутянин, воспитанник Усть-Алданской школы бокса две недели назад стал победителем Всероссийского турнира «Юность России» в Ставрополи, завоевав путевку на первенство страны.

Осенью этого года талантливый боксер Тимур Стручков по наставлению тренера поступил в Училище олимпийского резерва города Челябинска. Результаты не заставили долго ждать🤫😉

Серебро турнира в Иркутске, кстати, стало отличным подарком в день рождения тренера — Ильи Иванова🎁

Поздравляем спортсменов и их тренеров✊🏼