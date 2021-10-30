Спорт
Якутские боксеры — призеры первенства национальной студенческой лиги 🥊
Турнир среди юношей и юниоров проходил в Иркутске – об этом сообщает «Спорт Якутии» в инстаграме.
Медали завоевали:
🥈 Тимур Стручков (УОР, Челябинск)
🥉Николай Макаров (УОР, Якутск)
🥉Антон Сивцев (УОР, Якутск)
Стоит отметить, что представитель Челябинска, серебряный призер Тимур Стручков — якутянин, воспитанник Усть-Алданской школы бокса две недели назад стал победителем Всероссийского турнира «Юность России» в Ставрополи, завоевав путевку на первенство страны.
Осенью этого года талантливый боксер Тимур Стручков по наставлению тренера поступил в Училище олимпийского резерва города Челябинска. Результаты не заставили долго ждать🤫😉
Серебро турнира в Иркутске, кстати, стало отличным подарком в день рождения тренера — Ильи Иванова🎁
Поздравляем спортсменов и их тренеров✊🏼
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