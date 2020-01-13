Якутские боксеры примут участие в сборах в Турции

От имени Федерации бокса Республики Саха (Якутия) Леонид Шитик встретился с господином Эйуп Гёзгэч (Eyüp Gözgeç), президентом Федерации бокса Турции, Вице-президентом Европейской Конфедерации бокса и членом правления Международной судейской коллегии бокса АИБА. Данная встреча состоялась при поддержке Айхала Габышева, который также имеет большой авторитет в сфере спорта Турции.

Стороны обсудили перспективы развития взаимодействия и реализации совместных проектов. В результате встречи достигнуты договоренности о совместных учебно-тренировочных сборах боксеров Якутии в городе Кастамону за счет принимающей стороны, в котором функционирует спортивный центр бокса Турции.

Учебный центр расположен на высоте 1100 метров в Кадидаге, в 13 км от центра города Кастамону, общая площадь которого составляет 101 000 кв.м. Центр включает в себя:

— спортивные площадки для тренировок;

— отель, вместимостью 74 человека (2 люкса и 36 двуместных номеров);

— сауна;

— массажный кабинет;

— комната для взвешивания;

— столовая (включены завтрак «Шведский стол», обед и ужин).

Данный спортивный комплекс соответствует всем международным стандартам и находится под контролем видеонаблюдения 24 часа 7 дней в неделю.

Если вспомнить из истории якутско — турецких отношений по боксу, то в далеком 1990 году была проведена первая Международная товарищеская встреча между боксерами Якутии и Турции в городе Якутске. Еще одним немаловажным моментом в истории российско — турецких отношений в боксе является двухлетняя работа по контракту патриарха российского бокса — тренера Хромова Николая Дмитриевича по приглашению Федерации бокса Турции.