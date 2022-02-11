Якутские боксеры примут участие в международном турнире в Беларусии

Об этом сообщается в аккаунте @sportyakutia.ru.

В Витебске с 14 по 19 февраля пройдет международный турнир памяти А. Колчина, в котором примет участие юниорская сборная команда России 19-22 лет. Перед международным турниром в Беларуси с 5 по 13 февраля проходит тренировочный сбор в Обнинске Калужской области. В соревнованиях примут участие два спортсмена Республиканского центра спортивной подготовки РС(Я).

В весовой категории до 48 кг на ринг выйдет Валерий-Талбан Егоров, а в весе до 51 кг мы ждём выступления бронзового призёра чемпионата России Евгения Мартынова.