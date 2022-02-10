Якутские боксеры примут участие в международном турнире в Беларуси 🥊

В Витебске с 14 по 19 февраля пройдет международный турнир памяти А. Колчина, в котором примет участие юниорская сборная команда России 19-22 лет. Перед международным турниром в Беларуси с 5 по 13 февраля проходит тренировочный сбор в Обнинске Калужской области. В соревнованиях примут участие два спортсмена Республиканского центра спортивной подготовки РС(Я) — сообщает cspsakha_triumph



В весовой категории до 48 кг на ринг выйдет Валерий-Талбан Егоров, а в весе до 51 кг мы ждём выступления бронзового призёра чемпионата России Евгения Мартынова.



Как сообщил пресс-службе Федерации бокса России главный тренер сборной команды России Виктор Фархутдинов, турнир в Витебске станет определяющим при выборе состава на первенство Европы. Соревнования пройдут 11-24 марта в Хорватии.



Состав команды на тренировочный сбор и на турнир:

До 48 кг: 1. Валерий-Талбан Егоров – Якутск 2. Максим Голиков – Орловская область

До 51 кг: 1. Евгений Мартынов – Санкт-Петербург 2. Баир Батлаев – Бурятия