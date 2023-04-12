Якутские бойцы прибыли на родину в краткосрочный отпуск

В столичном аэропорту встретили якутских бойцов, служащих в зоне специальной военной операции. Ребята прибыли в краткосрочный отпуск. Военнослужащих в аэропорту ждали родные и друзья.

Народный депутат Якутии, заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн) Дмитрий Семенов написал в своем аккаунте в ВКонтакте:

Сегодня встретил бойцов, прибывших из зоны проведения специальной военной операции.

От имени главы республики Айсена Николаева по традиции вручил бойцам якутские ножи.

Бойцы прибыли в краткосрочный отпуск, чтобы отдохнуть и восстановиться дома.

Одному из бойцов необходима медицинская помощь, поэтому переговорил с Министерством здравоохранения РС (Я) и взял на личный контроль оказания ему углубленной медицинской помощи.

Военнослужащие выразили благодарность якутянам и правительству республики за поддержку во время боевых действий и за традицию встречать бойцов из зоны проведения СВО. Мы обязательно одержим победу!