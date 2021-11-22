Якутские бойцы на пьедестале Кубка России по спортивному миксфайту

Об этом сообщает Sportyakutia.ru со ссылкой на руководителя команды Тургуна Попова, вчера в Люберцах прошли финальные бои Кубка России среди юношей 14-15 лет, а также 16-17 лет. Среди победителей и призеров – спортсмены сборной команды Федерации спортивного миксфайта Республики Саха (Якутия):

В весовой категории до 54 кг чемпионом стал Дархан Семенов.

В весовой категории до 60 кг Артем Петров занял первое место.

В весовой категории до 51 кг Ян Слепцов стал серебряным призером.

Среди мужчин в весовой категории до 63,5 кг Долун Нуолур и Никита Ушницкий стали бронзовыми призерами.

22 ноября состоятся Гала-финалы среди мужчин, где поединки за золотые медали проведут еще четыре представителя Федерации спортивного миксфайта Якутии Семен Яковлев, Николай Струкин, Гаврил Семенов и Кирилл Осипов.

Пользуясь случаем Тургун Попов выразил благодарность Ил Дархану Айсену Николаеву, мэру Якутска Евгению Григорьеву и всем, кто поддерживал и поддерживает спортсменов.