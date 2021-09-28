Якутские бойцы клуба «Ураанхай» завоевали медали Кубка России

В Липецке прошел Кубок России по спортивной борьбе (дисциплина панкратион) об этом сообщает Sportyakutia.ru

В Липецке в спортивном комплексе «Динамо» завершился Кубок России по спортивной борьбе в дисциплине «панкратион». Больше восьмидесяти сильнейших бойцов в нескольких весовых категориях боролись за трофеи.

По итогам жарких боев два воспитанника спортивного клуба «Ураанхай» под руководством Тургуна ПОПОВА – Николай СТРУКИН (57 кг) и Борис ИГНАТЬЕВ (62 кг) завоевали бронзовые медали. Игнатьев отличился в классическом панкратионе, а Струкин – в традиционном.

Полное видео боев с участием якутских спортсменов можете посмотреть на странице у Тургуна Попова.