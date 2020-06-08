Якутские блогеры бросили вызов бурятским

Популярные блогеры, у каждого из которых, в среднем, по 30 тысяч подписчиков, должны будут выполнять задания друг друга.

Задания могут быть смешными или мерзкими, или теми и другими одновременно. Задания исходят от противников или их подсказывают подписчики.

Якутская сторона: хомусист Владимир Дормидонтов, блогер Туяра Соловьева, певец Эрхаан, квнщик Виталий Щукин.

Бурятская сторона: блогер Саян Галсандоржиев, актер и тамада Илья Иванов, визажистка Арюна Яковлева, квнщик Чимит Жамьянов.

Баттл будет проходить в течение пяти дней в инстаграме блогеров.