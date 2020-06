Якутские блогеры бросили вызов бурятским

View this post on Instagram

Баттл с якутами начнётся завтра 💥 ⠀ Вы ведь ждали его, мои жестокие друзья, верно? ⠀ Почему то снова внезапно случился старт) сердечко 140 ударов 🐰) Мне снова ссыкотно и во второй раз уже сильнее, чем в первый, Потому что я знаю, что меня ждёт 🙈 хотя нет, не знаю и это ещё хуже) Это примерно как идти рожать во второй раз, но уже без розовых очков. ⠀ Раз уж баттл идёт всего (целых) пять дней, я хочу чтобы это было максимально трешово 🤪 Жестоко, но эстетично) безжалостно к блогеру, но с пользой для общества! Как мы умеем, правда? ⠀ Именно поэтому мне снова нужна Ваша помощь 🙏🏻 ПЛИИИЗ без палева в сторис в окошко с опросом покидайте идеи 🙈 Я знаю, Вы у меня лучшие) вместе мы сила 💪🏻