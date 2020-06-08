08.06.2020
15:52
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Желток

Якутские блогеры бросили вызов бурятским

Популярные блогеры, у каждого из которых, в среднем, по 30 тысяч подписчиков, должны будут выполнять задания друг друга.

Задания могут быть смешными или мерзкими, или теми и другими одновременно. Задания исходят от противников или их подсказывают подписчики.

Якутская сторона: хомусист Владимир Дормидонтов, блогер Туяра Соловьева, певец Эрхаан, квнщик Виталий Щукин.

Бурятская сторона: блогер Саян Галсандоржиев, актер и тамада Илья Иванов, визажистка Арюна Яковлева, квнщик Чимит Жамьянов.

Баттл будет проходить в течение пяти дней в инстаграме блогеров.

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Баттл с якутами начнётся завтра 💥 ⠀ Вы ведь ждали его, мои жестокие друзья, верно? ⠀ Почему то снова внезапно случился старт) сердечко 140 ударов 🐰) Мне снова ссыкотно и во второй раз уже сильнее, чем в первый, Потому что я знаю, что меня ждёт 🙈 хотя нет, не знаю и это ещё хуже) Это примерно как идти рожать во второй раз, но уже без розовых очков. ⠀ Раз уж баттл идёт всего (целых) пять дней, я хочу чтобы это было максимально трешово 🤪 Жестоко, но эстетично) безжалостно к блогеру, но с пользой для общества! Как мы умеем, правда? ⠀ Именно поэтому мне снова нужна Ваша помощь 🙏🏻 ПЛИИИЗ без палева в сторис в окошко с опросом покидайте идеи 🙈 Я знаю, Вы у меня лучшие) вместе мы сила 💪🏻

A post shared by Арюна Яковлева Визажист (@yakovlevamakeup) on

Источник: SAKHALIFE.RU.
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