Якутские битломаны в восторге!

19 сентября в российский прокат вышла музыкальная комедия «Yesterday» известного режиссера Дэнни БОЙЛА («Пляж», «Миллионер из трущоб»). Сюжет фильма рассказывает про молодого исполнителя Джека, который не достиг больших достижений в своем творчестве, но тут случается необъяснимое и люди всего мира забывают про существование группы «Битлз» и их произведения, кроме главного героя фильма, ему и приходит в голову гениальная идея…

«Синема Центр» на премьере комедии подготовил приятный сюрприз своим зрителям: воспитанники Дома музыкантов города Якутска исполнили самые популярные хиты «ливерпульской четверки» — «Yesterday» и «Let it be», вызвав восторг среди якутян.

Николай БЕЛОУСОВ, зритель: «Группа из Ливерпуля «Битлз» это моя молодость. До сих пор люблю играть на гитаре их песни и если бы как в фильме люди забыли про них, это было бы очень грустно. Сегодня я пришел с внуком, пусть тоже приучается к настоящей классике мировой поп-сцены, а то слушает в основном нынешних рэперов. Отрадно, что сегодня молодые музыканты сыграли хиты данной группы, это было мощно. Фильм очень легкий и позитивный, рекомендую к просмотру. Я как битломан просто в восторге!»

Автор выражает огромную благодарность руководству кинотеатра «Синема Центр» за помощь при написании данного материала.