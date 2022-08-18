18.08.2022
17:01
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Спорт

Якутские биатлонисты в составе национальной сборной страны!

Чульманские спортсмены Регина Петрова и Александр Процук, будучи год кандидатами, по итогам прошедшего сезона, зачислены в основной состав юношеской сборной России по биатлону, в группу старшего тренера Игоря Охотникова и тренера Евгения Панкова. Летний восстановительный сбор Александр Процук провёл в лыжно — биатлоном комплексе в Алдане, с республиканской командой, под руководством главного тренера Альберта Сафарова и тренера Николая Шеломова. Мастер спорта России Регина Петрова в это время сдавала выпускные экзамены и готовилась к поступлению в институт. На сегодняшний день выпускница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту, является студенткой Башкирского института физической культуры, филиала «Уральского государственного университет физической культуры», одного из ведущих вузов Приволжского федерального округа.

Впереди ещё много побед!

Фото: Пресс-службы ГБУ РС(Я) РСШОР по лыжному спорту
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) РСШОР по лыжному спорту

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