Якутские барсы на Украине — интервью с добровольцем

Более месяца назад из Якутии на фронт выдвинулся первый добровольческий батальон. Sakhalife удалось связаться с одним из добровольцев — Назаром Петровым:

— Якутяне в течение месяца несут службу на территории Украины в составе подразделения «БАРС». Основной задачей добровольческих отрядов в течение месяца являлась оборона занятых военными позиций противника. Откинутые к Харькову националисты предпринимают отчаянные попытки возврата потерянных позиций. Атакуют пехотой после минометных обстрелов, уничтожая попутно дома с мирными жителями, калечат граждан Украины.

Бойцы отряда «БАРС» успешно отражают атаки противника. Оказывают посильную поддержку мирному населению. Боевые качества сынов Республики Саха высоко оценены командованием. Например, врач второго взвода Сергей Васильев (позывной «Кость»), несмотря на осколочное ранение, оказал медицинскую помощь и спас двух однополчан в стрелковом бою, — сообщил Назар Петров.

Назар Иннокентьевич добавил, что плечом к плечу несут боевое дежурство добровольцы и военнослужащие разных национальностей. Граждане Тувы, Бурятии, Кавказа и других субъектов страны.

Он поблагодарил отцов-командиров с позывными «Михалыч», «Шах», «Хан», «Яша», «Радуга», «Король», «Тихий», «Таран», «Торг», «Север» и других, имеющих бесценный боевой опыт многочисленных командировок в «горячие точки» и грамотно применяющих свои знания при выполнении боевых задач добровольцами.



