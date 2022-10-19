Якутские артисты поднимут боевой дух якутян в воинских частях

Творческая бригада посетит части вблизи Хабаровска, Биробиджана и Уссурийска.

Культурная программа артистов и музыкантов, вылетевших 19 октября в воинские части к мобилизованным якутянам, направлена на поднятие боевого духа и сплочение, сообщил ЯСИА специалист министерства культуры и духовного развития республики Иван Осипов.

В состав первой творческой бригады вошли артисты Театра эстрады Анастасия Готовцева, Павел Семенов, Байтыкан Батаакап Былаасый уола, Юрислав Гольдеров, известный хомусист Георгий Слепцов, артист Театра Олонхо Дмитрий Иванов, солисты Филармонии Якутии Дмитрий Никифоров-Келлер и Николай Шарин.

«Поднятие боевого духа — это неотъемлемая часть любой битвы. Для этого нашим бойцам на помощь отправились люди творческих профессий – артисты театров, певцы, солисты филармонии. На них возложена важная миссия, ведь подобные творческие бригады формировались еще со времен Великой Отечественной войны. Культурная программа будет начинаться с обряда благословления алгыс, а завершаться традиционным круговым танцем осуохай. Артисты от всего сердца постараются поддержать земляков», — отметил Иван Осипов.

Творческая бригада посетит воинские части вблизи городов Хабаровск, Биробиджан и Уссурийск.