Якутские архитекторы на международном фестивале

Международный фестиваль «Зодчество» стартовало сегодня 18 октября в Москве, это событие национального масштаба с зарубежным участием, смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России.

В церемонии открытия принял участие президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков.

«Поздравляю с началом фестиваля «Зодчество». Это не выставка отделочных и строительных материалов. Традиционно здесь проходит множество мероприятий в формате конференций, круглых столов, дискуссий, лекций и мастер-классов, посвященных актуальным вопросам архитектуры, строительства и дизайна. У нас обширная выставочная и деловая программа. В прошлом году фестиваль проходил в Манеже, его посетило 28 тысяч человек. Надеюсь, что в этом году мы эту цифру превзойдем», – заявил Николай Шумаков.

Центральное место занимает выставка конкурсных работ фестиваля. Участие в смотре принимают как молодые архитекторы и студенты, так и представители известных архбюро, режиссеры, профессора и журналисты. Якутию в данном фестивале представляют Главный архитектор Якутии Ирина Алексеева, главный архитектор города Якутска Семён Сергеев и председатель правления Союза архитекторов Якутии Семён Никифоров. В этом году Республика представлена отдельными проектами: реализация проекта «Ворота Якутска» обладателя гран-при фестиваля Зодчество-2013 авторства Геннадия Попова, проект комплексной застройки 37 квартала г. Якутска, разработанный архитекторами компании ЛСТК-проект, проекты победители конкурсов Парк Будущих Поколений (АМ-Атриум, Восток+) и Парк Победы (ПБ Старт), а также проект -финалист конкурса на концепцию развития площади Ленина, представленный консорциумом «Туймаада».

Традиционно активно участвуют в фестивале Детская Школа-Студия архитектуры и дизайна и Кафедра архитектуры ИТИ СВФУ, представившая курсовые и дипломные проектов студентов.

Впервые за много лет в номинации «Пропаганда архитектуры» представлена монография Марии Алексеевой с обменными чертежами объектов деревянного зодчества.

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Кроме того, в рамках фестиваля Совет главных архитекторов совместно с Ассоциацией проектировщиков Московской области, проводит смотр-конкурс архитектурно-градостроительных концепций, финалистом которого стал проект победитель конкурса «Старый город 2. Залог», разработанный бюро «Рождественка». Защита проектов финалистов состоялась в первый день фестиваля.

18 октября опыт Якутии в реализации проектов комфортной городской среды будет представлен на Кейс-дискуссии «Комфортная среда на Крайнем Севере. От Кольского до Чукотки» представит Председатель правления САЯ Семён Никифоров.

В Гостином дворе оборудованы четыре площадки — форум, лекторий, конференц-залы №№ 1 и 2, где каждый может обменяться опытом, поделится мнением, пообщаться с представителями федеральных и региональных властей.

Организаторы фестиваля – Союз архитекторов России при поддержке Министерства культуры РФ, правительств Москвы и Московской области.