Якутские анестезиологи прошли обучение у Бориса Бережанского
В эти дни прошло обучение врачей-анестезиологов, реаниматологов Онкодиспансера. В Якутск прибыл Бережанский Борис Витальевич, анестезиолог высшей категории, к.м.н.
Врачи совершенствовали свои навыки работы с современным ингаляционным анестетиком. В наше время анестетики должны характеризоваться эффективностью, надежностью, управляемостью, безопасностью, т.е. при минимальных концентрациях препараты должны гарантировать качество анестезии, обладать минимальными побочными эффектами.
Мастер-классы Борис Витальевича были проведены в отделении диспансера на пациентах.
Заведующий отделением Тимофей Александрович Григорьев отметил: «Обучение врачей должно проходить постоянно и непрерывно. Надо получать знания через дистанционные формы обучения, теоретический материал, но именно повышение знаний в области современной анестезии через практические отработки умений особенно необходимо медикам. Ведь ежегодно мы проводим до 1500 анестезий онкологическим пациентам для оперативных вмешательств».
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