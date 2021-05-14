Якутские анестезиологи прошли обучение у Бориса Бережанского

В эти дни прошло обучение врачей-анестезиологов, реаниматологов Онкодиспансера. В Якутск прибыл Бережанский Борис Витальевич, анестезиолог высшей категории, к.м.н.

Врачи совершенствовали свои навыки работы с современным ингаляционным анестетиком. В наше время анестетики должны характеризоваться эффективностью, надежностью, управляемостью, безопасностью, т.е. при минимальных концентрациях препараты должны гарантировать качество анестезии, обладать минимальными побочными эффектами.

Мастер-классы Борис Витальевича были проведены в отделении диспансера на пациентах.