Якутские актеры на Первом канале!

В эти дни по Первому каналу с успехом идет мистический сериал «Ученица Мессинга» про ассистентку известного гипнотизера.

Какого же было наше удивление, когда в одной из серий мы увидели актера Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина Дмитрия ТРОФИМОВА и других известных артистов Якутии.

SakhaLife связалcя с Дмитрием и взял у него эксклюзивный комментарий:

— Попал в данный сериал через кастинговое агентство Ленфильма, ездил туда и подавал заявку в кастинг на «Довлатов» и «Лето,» про Цоя. Возвращался домой, и когда уже подъезжал к дому, раздался звонок на сотовый с вопросом, могу ли приехать в студию, режиссер хочет посмотреть. Я проехал мимо дома, поехал опять на Ленфильм.

Режиссер посмотрел, поговорил со мной, сфотографировали, назначили дату кастинга. Приехал на кастинг, пробы были на камеру с хлопушкой и звуком, по окончании меня сразу же утвердили. Я играю роль режиссера Андрея Холмогорова.

Постановщиком является Владимир НАХАБЦЕВ — младший, он известен по сериалу «Улица разбитых фонарей». Папа его снимал в качестве оператора фильмы Эльдара РЯЗАНОВА.

Я также посоветовал обратиться в Постпредство Республики Саха (Якутия), так как им нужны были саха. Но как понял, сгодились и киргизы. Просто набрать в массовку в Москве одних саха очень сложно.

Тем не менее, из нашего города снялись Михаил АПРОСИМОВ из Саха театра, Динислам ТУТАЕВ из ТЮЗа, ученик Сережи ПОТАПОВА и не профессиональная актриса из Усть-Алданского улуса, к сожалению, ее имени не знаю.

Что касается моих дальнейших планов, то скоро по Первому каналу покажут сериал «Неженское дело» режиссера ПЕЖЕМСКОГО, где я тоже принял участие, играл адвоката в трех сериях. Сериал в производстве, и информации по нему еще очень мало.

Обрадую фанатов, должны выйти новые сезоны знаменитых «Ментовских войн», 10-й и 11-й сезоны соответственно.

На «Домашнем» должен выйти документально-исторический мини-сериал ,,Ночная смена,, (режиссер Константин РАЙХ), это история проституции в России, в одной из серий играю главного персонажа, наркома НКВД по Ленинграду ГОГЛИДЗЕ, близкого человека БЕРИИ.

Буквально вчера пришло приглашение на кастинг в Москву на главную роль в «Пятый канал», но я отказался. Так же приглашали в «Морские дьяволы», тоже пришлось дать отказ.