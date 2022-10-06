Якутские айтишники участвуют в чемпионате по искусственному интеллекту

В Якутии впервые проходит региональный Чемпионат по искусственному интеллекту Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Всего на чемпионат подали заявку 58 якутских IT-специалистов.

Как ранее отмечал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, IT-отрасль и креативные индустрии дают региону возможность ускоренного развития.

«Благодаря этому курсу действует экосистема поддержки технологического предпринимательства, создана система выявления талантов, быстрого обучения и обмена опытом. В сегодняшних условиях эта работа приобретает особое значение и создаёт возможности для прорывного развития нашей IT-школы», – отмечал Николаев.

Набор для участия в конкурсе ещё идёт, заявку можно подать до 28 октября, а для уже зарегистрированных в ближайшие дни начнутся тренировочные занятия с экспертами и мастер-классы. Участникам предстоит создать алгоритм по прогнозированию карьерной траектории работника.

«Принять участие в конкурсе – это отличная возможность попробовать свои силы и протестировать собственные навыки разработки, понять свои сильные и слабые стороны. Он подойдёт не только опытным, но и начинающим разработчикам. Чемпионат как большой спорт, в котором можно обучиться чему-то новому, познакомиться со своими единомышленниками и заявить о себе на всю республику и страну, – сказал министр инноваций республики Анатолий СЕМЕНОВ.

Всего в рамках всероссийского конкурса пройдёт 25 региональных чемпионатов. На момент старта чемпионата подано 158 заявок из более 30 регионов страны.

Чемпионат по искусственному интеллекту – это индивидуальное соревнование для программистов, в рамках которого участники могут решить актуальную для государства и бизнеса задачу. В 2022 году решения задач чемпионатов особенно необходимы: ИТ-приоритетами стали импортозамещение программного обеспечения и электронной техники, инфраструктуры и облачных хранилищ, а главным инструментом их достижения становится искусственный интеллект.

Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей».

Подробная информация о конкурсе:

https://hacks-ai.ru/ – официальный сайт

https://vk.com/leadersofdigital – сообщество ВКонтакте

https://t.me/leadersofdigital_channel – телеграм-канал