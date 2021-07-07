Якутские аграрии начали предлагать свои агротуры в экосистеме Своё Родное

С 6 июля в Республике Саха (Якутии) открыто бронирование первых агротуров в экосистеме Россельхозбанка Своё Родное. В разделе «Активный отдых» и «Особые впечатления» размещены путешествия, организованные для жителей и гостей республики главой крестьянского (фермерского) хозяйства Николаем Кайдаловым.

Туристический комплекс предпринимателя «Белый мамонт» находится у подножия священной горы Харама. Удаленность от цивилизации и других баз позволяет предложить по-настоящему незабываемый и атмосферный отдых в единении с уникальной природой. Фермер первым в Амгинском улусе выиграл грант по направлению «Агротуризм» и на полученные средства ввел в работу скотопомещение на 70 голов скота, чтобы знакомить посетителей с якутской породой коров, предлагать попробовать продукцию собственного производства.

В этом году он продолжил работу, построил якутский балаган, гостевые домики из натуральной лиственницы и сосны и открыл еще несколько новых направлений, которые будут интересны и семьям с детьми, и фанатам активного отдыха, и просто любознательным путешественникам. Посетители базы отдыха «Белый Мамонт» могут участвовать в восхождении на священную гору Харама, в сплаве на катамаране и надувных лодках, организованном по красивейшим и недоступным местам, в ночной рыбалке на знаменитой якутской реке Амга.

Банк бесплатно разместил все предложения предпринимателя на новой платформе для заказов агротуров — Своё За городом.

«Якутия славится красотой природы, самобытностью и богатством культуры, необыкновенно добрыми, интересными и гостеприимными людьми. Наша задача – способствовать поддержке участников экосистемы для АПК, развитию и укреплению наших агропредприятий, знакомству с сельским образом жизни и популяризации поездок на фермерские хозяйства республики», – считает директор Якутского регионального филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев.

«На нашей платформе добавился еще один, новый регион – Республика Саха (Якутия). Это знаковое событие в расширении географии и увеличении охвата целевой аудитории пользователей цифровой экосистемы банка. Мы гордимся, что теперь у нас есть возможность предложить всем россиянам прикоснуться к такому уникальному с точки зрения природы, истории и культуры региону, как Якутия», — отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Для бронирования тура можно перейти по ссылке https://svoe-rodnoe.ru/search-result/белый%20мамонт, либо найти в каталоге агротуров на платформе Cвоё За городом, выбрав в меню «Куда едем?» адрес: Якутск и Республика Саха /Якутия/.