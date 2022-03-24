Якутскэнергосбыт ждет передачи показаний

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Для наиболее полного расчета фактически потребленных ресурсов «Якутскэнергосбыт» рекомендует ежемесячно подавать показания с 23 по 28 число любым удобным способом.

«В период подачи показаний возрастает количество звонков на единый номер контакт-центра, — отмечает руководитель контакт-центра Татьяна Панзина. — Может увеличиваться интервал ожидания. Для удобства потребителей мы советуем передавать показания в автоматическом режиме — выбрать в голосовом меню пункт 2, а затем — «Передачу показаний в автоматическом режиме» и ввести лицевой счет. Нажав звездочку, перепроверить данные, ввести показания счетчика и подтвердить их. В процессе передачи система сама подсказывает порядок действий и предохраняет от неверного ввода данных».

Также есть несколько способов дистанционной передачи данных, из которых можно выбрать наиболее удобный:

• через личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» (выбрать регион Якутия) и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru;

• без регистрации на сайте ПАО «ДЭК» по ссылке «Передать показания» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/pokazaniya/

• по телефону контакт-центра «Якутскэнергосбыта» 8-800-100-22-05 (через оператора – в рабочие дни с 08.00 до 18.00 без перерыва);

В случае непредставления показаний в установленный законодательством срок плата за свет или воду определяется, исходя из среднемесячного объема потребления с последующим перерасчетом по данным счетчиков. По истечении 3 месяцев, если данные все еще не предоставлены, расчет будет производиться по нормативам.