Якутскэнергосбыт возобновляет очный прием

С 16 августа кассы Центра обслуживания потребителей и пункты приема платежей в г. Якутске возобновляют очный прием потребителей в прежнем режиме:

· Центр обслуживания потребителей, ул. Ф. Попова, 21, режим работы: понедельник-пятница: 08.00-20.00, без перерыва, суббота: 09.00-18.00, без перерыва, воскресенье: выходной.

· 202 мкр., корп. 15А, режим работы: вторник-пятница: 09.00-17.30, обед: 13.00-14.00; суббота: 10.00-15.30, обед: 13.00-14.00; воскресенье, понедельник — выходной.

· здание рынка «Белое озеро», ул. Можайского, 27А, режим работы: вторник-пятница: 10.30-18.30, обед: 14.00-15.00; суббота: 10.30-18.00, обед: 14.00-15.00; воскресенье, понедельник — выходной.

· здание «Якутжилстрой», ул. Каландаришвили, 25, режим работы: вторник-пятница: 09.00-17.00, обед: 13.00-14.00; суббота: 09.00-16.30, обед: 13.00-14.00; воскресенье, понедельник – выходной.

· п. Жатай, ул.Северная, 25/1, режим работы: понедельник-четверг: 09.00-16.45, обед: 13.00-14.00; пятница: 09.00-16.30, обед: 13.00-14.00; суббота, воскресенье: выходной.

· административное здание рынка «Манньыттаах», ул. Рыдзинского, 24 Б, режим работы: вторник-пятница: 09.00-17.00, обед:13.00-14.00; суббота: 09.00-16.30, обед:13.00-14.00; понедельник, воскресенье: выходной.

По всем остальным услугам (тех. присоединение к электрическим сетям, оформление субсидии ЖКУ, консультации у старшего кассира, заключение договоров на поставку услуг ПАО «Якутскэнерго»), прием по предварительной записи сохраняется.

Напоминаем клиентам, что в связи с сохранением сложной эпидемиологической обстановки в г. Якутске, необходимо продолжать соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5 метра.

Для удобства и сохранения здоровья предлагаем воспользоваться онлайн сервисами и решить ряд вопросов без посещения офисов компании.

В специальном разделе сайта ПАО «ДЭК» Услуги онлайн собрана информация обо всех сервисах, которые в дистанционном режиме помогут передать показания, оплатить за коммунальные услуги, подписаться на электронную квитанцию, посетить интернет-приемную и задать вопрос, завести Личный кабинет. В любое удобное время возможна оплата с помощью онлайн-сервисов. С полным перечнем способов оплаты можно ознакомиться здесь.