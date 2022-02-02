«Якутскэнергосбыт» рекомендует якутянам подать заявку на техосмотр дистанционно

В связи с возросшим количеством вопросов в контакт-центр, связанных с техническим осмотром и поверкой счетчиков горячей воды, ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» объясняет разницу и порядок действий٭.

Проведение технического осмотра понадобится в случае выхода из строя прибора учета, истечения срока его эксплуатации или интервала между поверками, нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибора учета. Также эта процедура обязательна для тех, у кого приборы учета не отображают результатов измерений, есть подозрения в погрешности показаний или потребитель не передавал показания приборов учета в течение полугода.

Без техосмотра невозможно обойтись, если нужна справка об отсутствии долга, сносится дом или возникла необходимость в переносе прибора учета.

После технического осмотра специалист оформляет акт технического осмотра с фиксацией последних показаний и заключением. Если прибор учета к дальнейшей эксплуатации не допускается, нужно производить его замену.

Поверка – это обязательная процедура определения погрешности счетчика и установления его пригодности к применению. Согласно законодательству, своевременная поверка — обязанность хозяина квартиры. Межповерочный интервал счетчика горячего водоснабжения устанавливается заводом-изготовителем и в среднем составляет 4-6 лет. Точные сроки указаны в техническом паспорте или свидетельстве о поверке.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, предварительно или сразу после истечения межповерочного интервала собственнику необходимо организовать поверку счетчика. Ее проводят специализированные организации.

Поверка может проводиться без снятия прибора учета и с сохранением пломб. В этом случае нужно предоставить полученное заключение в «Якутскэнергосбыт». Сделать это можно дистанционно. Скан-копии документов направляются через вкладку «Обращения» в «Личном кабинете» на сайте ПАО «ДЭК» (www.dwec.ru) или ссылку «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта ПАО «Якутскэнерго» (www.yakutskenergo.ru). Если данные не будут предоставлены, расчет количества горячей воды будет осуществляться расчетным способом, а в «Личном кабинете» прибор учета перестанет отражаться.

Если же поверка осуществляется с демонтажем прибора учета, то предварительно необходимо подать заявку на техосмотр. Снимать счетчик на поверку можно после составления акта технического осмотра. После проведения поверки и установки счетчика на место повторно подается заявка на техосмотр. Специалист опломбирует прибор учета с составлением акта, затем прибор учета будет внесен в расчетную базу и начнет отражаться в «Личном кабинете» потребителя. Направить документы, подтверждающие проведение поверки, можно вышеописанным способом.

Обращаем внимание, что документы о поверке счетчиков горячей воды нужно продублировать в организации, которые оказывают услуги водоотведения — АО «Водоканал» или управляющую организацию (ТСЖ).

٭ Порядок, указанный ниже, актуален для клиентов, которые имеют прямой договор с ПАО «Якутскэнерго» на поставку горячей воды.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» принимает заявки на техосмотр в онлайн формате:

1) через Личный кабинет на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/cabinet/ и сайте ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru

2) по ссылке «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта ПАО «Якутскэнерго».

В заявке на технический осмотр, ввод в эксплуатацию прибора учета указывается следующая информация:

— сведения о потребителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактные телефон);

— предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;

— тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки;

— сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;

— показания прибора учета на момент его установки;

— дата следующей поверки.



К заявке прилагаются:

— копия паспорта на прибор учета;

— копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки приборов учета (за исключением новых приборов учета);

— копия паспорта владельца помещения и/или СНИЛС или ИНН.

Срок рассмотрения заявки составляет 3 рабочих дня