«Якутскэнергосбыт» проводит акцию для частных клиентов❗

Якутяне давно оценили все плюсы договора о реструктуризации долга — только за октябрь текущего года заключено 69 соглашений на сумму 3 535,9 тысяч рублей. Компания традиционно предоставляет своим клиентам возможность заключить соглашение о рассрочке выплат, если сумма долга слишком велика для единоразового платежа. Такой договор позволяет населению погашать задолженность за тепло- и электроэнергию небольшими суммами согласно графику. Одно из условий соглашения — внесение первоначального взноса. Обычно он составляет 30% от суммы задолженности.

Акция дает возможность частным клиентам жителям Якутска и пригородов заключить договор на более выгодных условиях. В период до 31 декабря 2021 года сумма первоначального взноса составит всего 10-15% от общей суммы долга:

— при задолженности более 50 000 рублей и рассрочке на срок 12 месяцев первоначальный взнос составит 15% от суммы задолженности, а на срок более 12 месяцев — 10%.

— при задолженности менее 50 000 рублей и рассрочке на 12 месяцев первоначальный взнос составит 10% от суммы.

Оставшаяся сумма долга оплачивается, как обычно, в последующие месяцы. При этом необходимо соблюдать условия соглашения и помнить об оплате текущего потребления — даже единственная просрочка оплаты может стать поводом для расторжения договора.

Подать заявление на реструктуризацию можно при личном обращении в Центр обслуживания потребителей по адресу ул. Ф. Попова, 21. Также специалисты компании помогут с решением вопроса дистанционно:

— в личном кабинете на сайте ПАО «Якутскэнерго» (раздел «Обращения») или в интернет-приемной на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya

— при обращении на электронный адрес sbyt@yakutskenergo.ru;

Для заключения соглашения необходим следующий пакет документов:

— копия паспорта заявителя;

— справка Ф-3 о составе семьи;

— правоустанавливающие документы на жилое помещение (свидетельство на право собственности на каждого из собственников либо выписка ЕГРН), или договор найма, если жилье муниципальное;

— копия документов всех собственников или зарегистрированных в муниципальном жилье (паспорт и/или ИНН, СНИЛС) либо доверенность, если вы не собственник или наниматель жилого помещения.