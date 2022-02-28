«Якутскэнергосбыт» открывает пункты приема платежей

С 28 февраля 2020 года кассы «Энергосбыта» будут вновь открываться для личного приема граждан. С учетом эпидемиологической обстановки «Якутскэнергосбыт» напоминает: при посещении пунктов приема платежей обязательно ношение средств индивидуальной защиты.

в Центр обслуживания потребителей по адресу Ф. Попова,21 можно будет обратиться по предварительной записи на сайте ПАО «Якутскэнерго» по ссылке «Предварительная запись на услуги» на главной странице сайта https://lk.yakutskenergo.ru/lk/qms или на сайте ПАО «ДЭК» /Онлайн-услуги /Запись в офис https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/online/. Талоны по предварительной записи доступны на 21 рабочий день. адреса пунктов режим работы дата открытия ул.Ф. Попова, 21 пнд-пт: 08.00-20.00, без перерыва; сбб: 09.00-18.00, без перерыва; воскр — выходной открыт п.Жатай, ул.Северная, 25/1 пнд-чт: 09.00-16.45, обед: 13.00-14.00; пт: 09.00-16.30, обед: 13.00-14.00; сб, воскр выходной. 28.02.2022 г. Здание рынка «Белое озеро», ул. Можайского, 27А вт-пт: 10.30-18.30, обед:14.00-15.00; сб: 10.30-18.00, обед:14.00-15.00; пнд, вскр: выходной. 01.03.2022 г. ТЦ «Олонхо», ул. П.Алексеева, 6 вт-пт: 10.00-18.00, обед:13.00-14.00; суббота: 10.00-17.30, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной. 01.03.2022 г. Магазин «Елочка», ул. К.Алексеева, 7 вт-пт: 10.00-18.00, обед:14.00-15.00; суббота: 10.00-17.30, обед:14.00-15.00; пнд, воскр: выходной. 01.03.2022 г. ТД «Холбос», ул. Крупской, 19 вт-пт: 09.30-17.30, обед:13.00-14.00; суббота: 09.30-17.00, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной. 09.03.2022 г. 202 мкр., корп. 15А вт-пт: 09.00-17.30, обед:13.00-14.00; суббота: 10.00-15.30, без перерыва на обед; пнд, воскр: выходной. 09.03.2022 г. ул. Курнатовского, 1/2А вт-пт: 10.00-18.00, обед:13.00-14.00; суббота: 10.00-17.30, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной. 15.03.2022 г. Административное здание рынка «Манньыттаах», ул. Рыдзинского, 24 Б вт-пт: 09.00-17.00, обед:13.00-14.00; суббота: 09.00-16.30, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной. 15.03.2022 г. ТЦ «Тит-Ары» – м-н «Строительные товары», ул.Октябрьская, 25 вт-сб: 10.00-17.30, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной. 15.03.2022 г. Здание «Якутжилстрой», ул. Каландаришвили, 25 вт-пт: 09.00-17.00, обед:13.00-14.00; суббота: 09.00-16.30, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной. 15.03.2022 г. ул. С. Данилова, 3/2 вт-пт: 10.00-18.00, обед:14.00-15.00; суббота: 10.00-17.30, обед:14.00-15.00; пнд, воскр: выходной. 22.03.2022 г. ТЦ «Кэскил» ул.Курашова, 8 вт-сб: 11.00-18.30, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной. 22.03.2022 г. Решить большинство вопросов по коммунальным услугам можно удаленно. Для этого на сайте ПАО «ДЭК» доступны онлайн-сервисы для оплаты, передачи показаний и решения других вопросов. Получить консультацию по телефону контакт-центра 8-800-100-22-05

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх