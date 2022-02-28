28.02.2022
12:23
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Якутск

«Якутскэнергосбыт» открывает пункты приема платежей

С 28 февраля 2020 года кассы «Энергосбыта» будут вновь открываться для личного приема граждан. С учетом эпидемиологической обстановки «Якутскэнергосбыт»  напоминает:

  • при посещении пунктов приема платежей обязательно ношение средств индивидуальной защиты.
  • в Центр обслуживания потребителей по адресу Ф. Попова,21 можно будет обратиться по предварительной записи на сайте ПАО «Якутскэнерго» по ссылке «Предварительная запись на услуги» на главной странице сайта https://lk.yakutskenergo.ru/lk/qms или на сайте ПАО «ДЭК» /Онлайн-услуги /Запись в офис https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/online/. Талоны по предварительной записи доступны на 21 рабочий день.
адреса пунктоврежим работыдата открытия
ул.Ф. Попова, 21пнд-пт: 08.00-20.00, без перерыва; сбб: 09.00-18.00, без перерыва; воскр — выходнойоткрыт
п.Жатай, ул.Северная, 25/1пнд-чт: 09.00-16.45, обед: 13.00-14.00; пт: 09.00-16.30, обед: 13.00-14.00; сб, воскр выходной.28.02.2022 г.
Здание рынка «Белое озеро», ул. Можайского, 27Авт-пт: 10.30-18.30, обед:14.00-15.00; сб: 10.30-18.00, обед:14.00-15.00;  пнд, вскр: выходной.01.03.2022 г.
ТЦ «Олонхо», ул. П.Алексеева, 6вт-пт: 10.00-18.00, обед:13.00-14.00; суббота: 10.00-17.30, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной.01.03.2022 г.
Магазин «Елочка», ул. К.Алексеева, 7вт-пт: 10.00-18.00, обед:14.00-15.00; суббота: 10.00-17.30, обед:14.00-15.00;  пнд, воскр: выходной.01.03.2022 г.
ТД «Холбос», ул. Крупской, 19вт-пт: 09.30-17.30, обед:13.00-14.00; суббота: 09.30-17.00, обед:13.00-14.00;  пнд, воскр: выходной.09.03.2022 г.
202 мкр., корп. 15Авт-пт: 09.00-17.30, обед:13.00-14.00; суббота: 10.00-15.30, без перерыва на обед;  пнд, воскр: выходной.09.03.2022 г.
ул. Курнатовского, 1/2Авт-пт: 10.00-18.00, обед:13.00-14.00; суббота: 10.00-17.30, обед:13.00-14.00;  пнд, воскр: выходной.15.03.2022 г.
Административное здание рынка «Манньыттаах», ул. Рыдзинского, 24 Бвт-пт: 09.00-17.00, обед:13.00-14.00; суббота: 09.00-16.30, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной.15.03.2022 г.
ТЦ «Тит-Ары» – м-н «Строительные товары», ул.Октябрьская, 25вт-сб: 10.00-17.30, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной.15.03.2022 г.
Здание «Якутжилстрой», ул. Каландаришвили, 25вт-пт: 09.00-17.00, обед:13.00-14.00; суббота: 09.00-16.30, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной.15.03.2022 г.
ул. С. Данилова, 3/2вт-пт: 10.00-18.00, обед:14.00-15.00; суббота: 10.00-17.30, обед:14.00-15.00;  пнд, воскр: выходной.22.03.2022 г.
ТЦ «Кэскил» ул.Курашова, 8вт-сб: 11.00-18.30, обед:13.00-14.00;  пнд, воскр: выходной.22.03.2022 г.

Решить большинство вопросов по коммунальным услугам можно удаленно. Для этого на сайте ПАО «ДЭК» доступны онлайн-сервисы для оплаты, передачи показаний и решения других вопросов.

Получить консультацию по телефону контакт-центра 8-800-100-22-05

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»
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