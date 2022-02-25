Якутскэнергосбыт наградил надежных партнеров

В филиале ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» состоялось чествование клиентов компании — юридических лиц, которые по итогам 2021 года стали победителями акции «Надежный партнер». Торжественные мероприятия, приуроченные к 15-летию Дальневосточной энергетической компании, охватили практически весь Дальний Восток – от Сахалина до Якутска. Из почти 14 тысяч предприятий Якутии ПАО «ДЭК» выявило 89 лучших, а из них – 12 победителей и лауреатов конкурса.

«Надежный Партнер» — это своеобразный знак качества, свидетельство надежности и стабильности партнерских отношений между энергетиками и потребителями энергоресурсов. Основными критериями отбора стали: внедрение в своем производстве энергоэффективных технологий, позволяющих снизить нагрузку на энергетические предприятия, соблюдение сроков оплат и условий договора с ПАО «Якутскэнерго», не допущение фактов неучтенного потребления тепловой и электрической энергии. Лучшие корпоративные клиенты были определены в четырех номинациях.

В номинации «Промышленные предприятия» награждены: ООО «Старательская Артель Золото Ыныкчана», ООО «Олекминский гипсовый рудник», ОАО «Якутский комбинат строительных материалов и конструкций»

Среди бюджетных потребителей лучшими стали: ГБУ РС (Я) «Намская центральная районная больница», МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля» МО «Мирнинский район», МБДОУ ЦРР Детский сад «Солнышко» из п. Хандыга.

В номинации «Непромышленные предприятия» награждены: АО «РИК Автодор», ООО «Зарница» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Среди предприятий сферы ЖКХ награждены: ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей», ООО «Экономъ», ТСЖ «Энергетик»

«Выбрать победителей было достаточно сложно. Добросовестных потребителей тепловой и электрической энергии, которых можно назвать надежными партнёрами энергокомпании, среди предприятий и организаций Якутии немало. С 2005 года множество предприятий Республики уже стали победителями и лауреатами этого проекта, а в этом году к ним присоединились еще 12 надежных партнеров якутских энергетиков. Мы выражаем признательность добросовестным потребителям за их ответственность и прогрессивность», — отметил заместитель директора филиала ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» Дмитрий Платонов.