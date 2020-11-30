Якутскэнерго: выявлено хищений электроэнергии на 46 млн рублей
Специалисты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» за 10 месяцев 2020 года выявили 634 факта неучтенного потребления электроэнергии. Общий объем незаконно использованного электричества составил 7,4 млн кВт*ч. Ущерб от действий нарушителей оценивается в 46 млн рублей. В досудебном порядке, за этот же период с учетом ранее составленных актов, нарушители возместили 23,9 млн рублей.
Юридические лица ответственны за 109 случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, общая сумма по актам о нарушениях составляет 31,6 млн рублей. Нарушители уже оплатили с учетом ранее составленных актов 13,4 млн рублей.
В бытовом секторе в ходе рейдов и проверок инспекторы и контролеры пресекли с января по октябрь 525 фактов несанкционированных вмешательств на общую сумму 14,4 млн рублей. Нарушители компенсировали с учетом ранее составленных актов 10,5 млн рублей.
Порядка половины случаев нарушений зафиксированы в Якутске. За этот период в общей сложности энергокомпании нанесен ущерб на 22 млн рублей.
Напоминаем, что начисления по актам производятся в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года №442), Правилами предоставления коммунальных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354). Суммы начислений по актам нарушений способны жестко ударить по карману нарушителей. Так, к примеру, размер начислений по актам, составленным в отношении граждан, может достигать нескольких десятков тысяч рублей. При этом нарушители, в соответствии с законом, обязаны возместить причиненный ущерб.
Любое незаконное использование электроэнергии или самовольное присоединение к сети квалифицируется как правонарушение, за хищение электроэнергии нарушители могут быть привлечены к административной ответственности. Размер штрафа за самовольное присоединение к сети для граждан составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет; для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Желание «сэкономить» оборачивается для энерговоров значительными тратами.
Хищение электричества может привести и к другим серьезным последствиям – снижению качества электроэнергии по всей линии, перепадам напряжения в сети, из-за чего страдают все потребители: выходят из строя дорогостоящие бытовые электроприборы, усугубляется износ сетевого оборудования. Не останавливает любителей «бесплатной» электроэнергии и опасность пожара, получения электротравмы, от которой могут пострадать они сами или другие люди.
Энергосбыт призывает всех добросовестных граждан не относиться равнодушно к хищениям электроэнергии. О случаях несанкционированного потребления энергоресурса можно сообщить по телефону доверия «Якутскэнерго»: 49-70-00 или контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-2205, 498-498, а также в участки и отделения Энергосбыта по месту жительства.
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