ПАО «Якутскэнерго» выиграло иск о взыскании материального ущерба c виновного в намеренном повреждении трансформаторной подстанции. Сумма материального ущерба, нанесенного энергокомпании, составила более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Исковое требование о возмещении ущерба было предъявлено мужчине, который 3 января 2021 года произвел выстрелы из огнестрельного ружья в сторону подстанции 110 кВ «Западная» в городе Мирном, вследствие чего был поврежден радиатор охлаждения трансформатора подстанции. Произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ «Мирный – МГРЭС», из-за которого часть населения города оказалась без электричества.

Персонал Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» оперативно устранил повреждение и восстановил электроснабжение потребителей.

Энергетики вновь напоминают, что любое вмешательство в работу энергообъектов может нарушить энергоснабжение большого количества людей и предприятий, а потому виновным грозят штрафы, административная и уголовная ответственность.