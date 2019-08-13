Якутскэнерго: в судебном порядке должники вернут более 400 млн рублей

Якутскэнерго активно ведет претензионно-исковую работу в отношении должников с целью сокращения дебиторской задолженности за потребленные энергоресурсы.

За шесть месяцев этого года Якутскэнерго направило в суд 5 776 заявлений о взыскании задолженности в отношении должников физических и юридических лиц на общую сумму 360,9 млн рублей, получено 5 072 исполнительных документов (исполнительные листы и судебные приказы) на общую сумму 415,2 млн рублей, в том числе по заявлениям, поданным в предыдущие периоды.

Сумма задолженности, подтвержденной исполнительными документами в отношении исполнителей коммунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ) и населения, составила 86,1 и 103,3 млн. рублей соответственно.

В отношении ряда должников управляющих компаний и ТСЖ подано 10 заявлений о банкротстве. Для должника – юридического лица процедура банкротства – крайняя мера, при которой контролирующие компанию лица несут субсидиарную, то есть дополнительную ответственность своим имуществом по долгам юридического лица, признанного банкротом.

Представителями Якутскэнерго и судебными приставами-исполнителями регулярно проводятся совместные рейдовые мероприятия по адресам злостных неплательщиков. В г. Якутске в результате рейдовых мероприятий посещено на рабочем месте 128 должников и произведено обращение на их заработную плату, произведено 34 ареста имущества недобросовестных потребителей.