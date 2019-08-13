Якутскэнерго: в судебном порядке должники вернут более 400 млн рублей
Якутскэнерго активно ведет претензионно-исковую работу в отношении должников с целью сокращения дебиторской задолженности за потребленные энергоресурсы.
За шесть месяцев этого года Якутскэнерго направило в суд 5 776 заявлений о взыскании задолженности в отношении должников физических и юридических лиц на общую сумму 360,9 млн рублей, получено 5 072 исполнительных документов (исполнительные листы и судебные приказы) на общую сумму 415,2 млн рублей, в том числе по заявлениям, поданным в предыдущие периоды.
Сумма задолженности, подтвержденной исполнительными документами в отношении исполнителей коммунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ) и населения, составила 86,1 и 103,3 млн. рублей соответственно.
В отношении ряда должников управляющих компаний и ТСЖ подано 10 заявлений о банкротстве. Для должника – юридического лица процедура банкротства – крайняя мера, при которой контролирующие компанию лица несут субсидиарную, то есть дополнительную ответственность своим имуществом по долгам юридического лица, признанного банкротом.
Представителями Якутскэнерго и судебными приставами-исполнителями регулярно проводятся совместные рейдовые мероприятия по адресам злостных неплательщиков. В г. Якутске в результате рейдовых мероприятий посещено на рабочем месте 128 должников и произведено обращение на их заработную плату, произведено 34 ареста имущества недобросовестных потребителей.
«К сожалению, многие потребители забывают, что энергоресурсы — это товар, за который нужно платить. Ежедневно энергетики используют все возможности, предусмотренные законодательством, чтобы решить вопросы взыскания долга в досудебном порядке. Однако, когда предупредительных мер становится недостаточно, гарантирующий поставщик вынужден обратиться в суд, а далее и к судебным приставам, – отмечает юрисконсульт Управления правового обеспечения ПАО «Якутскэнерго» Егор Калачиков. – В случае отказа абонента в добровольном порядке вернуть долг за потребленные ресурсы энергокомпания направляет в суд заявление, и должнику приходится оплачивать еще и судебные издержки, включая выплату госпошлины и пени. После решения суда в отношении абонента возбуждается исполнительное производство».
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