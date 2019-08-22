Якутскэнерго: в июле энерговоры нанесли ущерб компании на 8 млн рублей

Инспекторы и контролеры Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» выявили за июль этого года 177 случаев неучтенного потребления электроэнергии. За этот период предприятия и население похитили у энергокомпании 1168 кВт*ч. Суммарный ущерб энергетики оценили в 8 млн рублей. За этот же месяц, с учетом ранее выявленных фактов, с нарушителей взыскано более 6 млн. рублей.

Наибольшее количество несанкционированных вмешательств зафиксировали специалисты Мирнинского и Якутского отделений Энергосбыта преимущественно в бытовом секторе. Инспекторы и контролеры составили соответственно 54 и 111 актов незаконного потребления электрической энергии на сумму 1,4 млн и 6,3 млн рублей. За этот же период недобросовестные потребители Мирного возместили, с учетом ранее составленных актов, 1,7 млн рублей, а энергорасхитители из Якутска и центральных районов республики, – 3,9 млн рублей.

По правилам предоставления коммунальных услуг, гражданин обязан оплатить незаконное потребление энергоресурса. Размер начисления определяется, исходя из мощности электрооборудования и его круглосуточной работы за период не более чем три месяца. Если невозможно определить мощность электрооборудования, то исходя из норматива, с применением повышающего коэффициента 10.

За хищение электроэнергии нарушители также могут быть привлечены к административной ответственности. Размер административного штрафа за самовольное присоединение к сети для граждан составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет; для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Желание «сэкономить» оборачивается для энерговоров значительными тратами.

Хищение электричества может привести к серьезным последствиям – снижению качества электроэнергии по всей линии, перепадам напряжения в сети, из-за чего страдают все потребители, выходят из строя дорогостоящие бытовые электроприборы, усугубляется износ сетевого оборудования. Не останавливает любителей «бесплатной» электроэнергии и опасность пожара, получения электротравмы, от которой могут пострадать они сами или ни в чем не повинные люди.

Энергосбыт призывает всех добросовестных граждан не относиться равнодушно к хищениям электроэнергии. О случаях несанкционированного потребления энергоресурса можно сообщить по телефону доверия «Якутскэнерго»: 49-70-00 или контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-2205, 498-498, а также в участки и отделения Энергосбыта по месту жительства.