Якутскэнерго увеличило мощность больницы в Верхневилюйске

Для подключения нового медоборудования Якутскэнерго увеличило мощность энергопринимающих устройств больницы в Верхневилюйске.

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств Верхневилюйской центральной районной больницы.

Для подключения нового компьютерного томографа, необходимого для диагностики больных, потребовалось увеличения существующей мощности энергопринимающих устройств ЦРБ на 65 кВт.

Специалисты службы технологического присоединения ЗЭС в максимально сжатые сроки подготовили необходимую документацию, а персонал Верхневилюйского РЭС оперативно выполнил необходимые технические мероприятия по подключению нового компьютерного томографа больницы к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго».