Якутскэнерго: станьте участником акции «Удачный платеж»

Энергосбыт Якутскэнерго продолжает акцию «Удачный платеж», которая направлена на поощрение добросовестных потребителей. Акция проводится с 1 июня по 22 декабря 2019 года.

Акция охватывает все улусы и районы республики, которые входят в зону обслуживания Якутскэнерго. Её участниками автоматически становятся все потребители – физические лица, не имеющие задолженности за коммунальные услуги, поставляемые энергокомпанией.

В этом году призы будут разыграны в двух номинациях:

— среди потребителей, проживающих в гг. Алдан, Ленск, Мирный, Якутск;

— среди потребителей, проживающих в населенных пунктах республики, которые входят в зону обслуживания Энергосбыта Якутскэнерго, за исключением названных выше городов.

В каждой из двух номинаций предусмотрены по два суперприза:

для потребителей, зарегистрированных в личном кабинете на сайте Якутскэнерго;

для абонентов, не являющихся пользователями названного онлайн-сервиса.

Таким образом, всего будет разыграно четыре суперприза – сертификатов на приобретение ювелирных изделий местных товаропроизводителей. Также организаторы приготовили поощрительные призы – сертификаты на оплату электроэнергии.

Итоги акции подведут 24 декабря. Информация о результатах розыгрыша призов будет размещена на сайте Якутскэнерго.

Подробнее с условиями и порядком проведения акции «Удачный платеж» можно ознакомиться на сайте «Якутскэнерго»: http://yakutskenergo.ru, а также с вопросами в отделениях и участках Энергосбыта по месту жительства или по телефонам контакт-центра: 8-800-100-22-05, 8(4112) 498-498.