Якутскэнерго спишет пени

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» объявляет о начале акции «Пеневая амнистия», во время которой потребители-юридические лица могут погасить задолженность без уплаты пени.

Акция проходит с 30 ноября по 31 декабря 2020 года во всех улусах и городах республики, входящих в зону обслуживания ПАО «Якутскэнерго».

Для этого клиентам Якутскэнерго необходимо:

Не иметь просроченную задолженность за потребленные энергоресурсы по состоянию на 01.12.2020г или погасить ее в полном объеме в период действия акции, в том числе по соглашениям на реструктуризацию;

Иметь в наличии заключенный в установленном порядке договор;

Обязательное наличие подписанного акта сверки не ранее 01.10.2020г;

Предоставить заявление о необходимости снятия пеней в связи с соблюдением условий акции;

Задолженность и пени не находятся в исковом и исполнительном производстве.

Среди потребителей-юридических лиц немало предприятий, имеющих задолженность за потребленные энергоресурсы. На 1 ноября 2020 г. долг потребителей-юридических лиц за потребленные электроэнергию, теплоэнергию и ГВС составляет 2,7 млрд рублей. Неплательщики создают некомофортные условия не только для работы своего коллектива, но и не дают возможности энергокомпании проводить в полном объеме ремонт, модернизацию и реконструкцию энергетических объектов. Якутскэнерго не может себе позволить кредитовать потребителей, не соблюдающих платежную дисциплину, и применяет предусмотренный законодательством весь комплекс мер, направленных на то, чтобы потребители рассчитались по долгам.

По вопросам обращайтесь в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства, в г. Якутске – в приемную Якутского отделения Энергосбыта, тел.49-79-83 (адрес электронной почты sbyt@yakutskenergo.ru).

Телефон контакт-центра Энергосбыта 8-800-100-22-05.