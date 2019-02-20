Якутскэнерго: СМС-оповещение – эффективный способ передачи информации

Якутскэнерго продолжает развивать свои электронные сервисы для населения.

С января этого года для потребителей-физических лиц реализована услуга СМС-оповещения о необходимости передать показания приборов учета за электроэнергию. Прежде всего, она рассчитана на тех, кто по каким-то причинам забывает произвести сверку показаний, что важно для корректного расчета за поставленную электроэнергию.

При получении данного сообщения абонент по указанной ссылке может передать показания.

При этом ссылка уже «привязана» к лицевому счету клиента, указаны тип прибора, предыдущие показания. Данный способ позволяет потребителю оперативно вносить данные электросчетчика.

Обращаем внимание, что передавать показания приборов учета через сайт Якутскэнерго можно и без регистрации в Личном кабинете. На главной странице сайта https://yakutskenergo.ru/ указатель «Передать показания прибора учета», отмеченный электросчетчиком. Воспользуйтесь ссылкой и оперативно передавайте ежемесячные данные приборов учета.