Якутскэнерго реконструирует тепловые сети в Якутске

Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) Алексей Стручков, проинспектировал ход работ по реконструкции магистральной тепловой сети, идущей от Якутской ГРЭС. Он обсудил с руководством Якутской ТЭЦ и подрядных организаций текущие вопросы возведения энергообъекта.

В рамках проекта все 4 трубы Ду500 тепловой сети будут перекладываться с увеличением диаметра (Ду700). Также будут построены новые камеры тепловых пунктов для регулирования параметров подачи теплоносителя по магистральному трубопроводу.

Реконструкция обеспечит техническую возможность для подключения к системе теплоснабжения новых потребителей. Создаст условия для выдачи тепловой мощности с учетом строительства в будущем второй очереди Якутской ГРЭС-2. Якутскэнерго запланировало поэтапное инвестирование проекта вплоть до 2025 года. Всего будет реконструировано более 12,8 км магистрали.

«Благодаря этому проекту мы уже обеспечили потребности в тепловой энергии нового Республиканского онкологического диспансера на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек, радиологическим отделением и хозблоком. В дальнейшем, реконструкция магистральной тепловой сети позволит переключить на систему централизованного теплоснабжения кварталы 2, 3, 4, 16, 17 Якутска, которые пока обеспечивают теплом котельные АО «Теплоэнергия». Это благоприятно скажется на конечном потребителе, так как приведет к снижению тарифа на тепловую энергию и горячее водоснабжение. В целом же данный проект позитивно скажется на надежности теплоснабжения большого числа потребителей столицы нашей республики и создаст условия для подключения новых социальных, жилых и промышленных объектов крупнейшего города Якутии», – отметил генеральный директор Якутскэнерго Алексей Стручков.

Сейчас работы ведутся на участке тепловой магистрали в районе квартала Зеленстрой: от ТК «Зеленстрой» по тепловой пункт (ТП) 12/1 протяженностью 322 м. Все ключевые работы будут завершены до начала отопительного сезона. Далее они продолжатся без ограничения подачи тепла потребителям.

Протяженность этого участка трассы небольшая. Однако расположен он в очень сложных и стесненных условиях – трубы пролегают между частным сектором и дорогой в сильно заболоченной местности. Подъезды для строительной техники и размещения ремонтных материалов ограничены, поэтому подрядными организациями здесь проведена отсыпка территории вдоль тепловой сети. Кроме того, нередко коридор прокладки совпадает с коммуникациями коллег из электросетевого предприятия и газовиков.

По проекту жизнеобеспечивающий объект теплоснабжения в условиях вечной мерзлоты прокладывается на мощных металлических опорах с бетонными основаниями, прочно поддерживающих конструкцию, защищая ее от деформации, сезонной оттайки и смещения грунтов. Опоры устанавливаются через 10 метров одна от другой. Под каждую из них выкапывается котлован глубиной не менее 2 м.

Заболоченность территории подчас делает проведение работ почти невозможным. Так, к примеру, на другом участке сети, в районе автострады 50 лет Октября возле торгового центра «Ураса Молл» застройка стала причиной образования озера в месте прокладки тепловой сети Якутской ТЭЦ. Энергетикам предстоит решить этот вопрос совместно с администрацией города.

Все работы по реконструкции данной тепловой сети являются частью плана развития системы теплоснабжения от источников Якутскэнерго, которые обеспечивают теплом более 70% жителей, предприятий и организаций столицы республики.