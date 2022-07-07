Якутскэнерго проводит соревнования профмастерства высоковольтников

7 июля, состоялось торжественное открытие шестых системных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ ПАО «Якутскэнерго».

Ставший уже традиционным турнир – своего рода олимпиада для лучших профессионалов электросетевых предприятий. С вводом нового открытого полигона появилась возможность для оттачивания мастерства специалистам по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи 110 кВ. И если прежде в состязаниях линейного персонала, которые проводятся раз в два года, с этим классом напряжения были связаны отдельные задания, то в этом году впервые 110-ке посвящены 5 из 7 этапов.

Местом проведения соревнований стал учебно-тренировочный полигон Учебно-производственного центра Якутскэнерго. Все условия максимально приближены к реальности. Здесь можно проводить одновременно несколько этапов соревнований и объективно оценивать уровень профмастерства.

Как отметил генеральный директор Якутскэнерго Алексей Стручков, регулярные профессиональные соревнования способствуют повышению мастерства сотрудников компании, оттачивают их умение безопасно действовать в сложных и экстренных ситуациях. Кроме того, участники традиционно представляют рационализаторские предложения, повышающие эффективность работы электромонтера, а, следовательно, и надежность энергоснабжения региона.

В этом году в Якутске в соревнованиях принимают участие 2 команды, прошедшие отбор на региональных этапах. В течение трех дней за звание лучших в своей профессии будут бороться команды электромонтеров Центральных и Западных электрических сетей. Энергетикам предстоит пройти семь этапов, состоящих из оценки их теоретических и практических знаний, а также профессиональных навыков.

По программе этого года энергетики проходят проверку знаний, спускаю пострадавшего с опоры и проводят его реанимацию, выполняют ремонт провода, замену дефектного изолятора, соединение анкерной петли (шлейфа), подготовку рабочего места на ЛЭП находящейся под наведённым напряжением, а также измерение сопротивления опоры.

В рамках открытия соревнований прошла выставка компаний, которые занимаются производством средств индивидуальной защиты, спецодежды, разработкой энергетического оборудования. Также состоялась презентация автогидроподъемника. Его особенность заключается в возможности работы на высоте до 16 метров для обслуживания подстанционного оборудования и линий электропередачи. Заинтересованность специализированных компаний обусловлена в том числе и тем, что УПЦ по уровню оснащения и ряду других условий – лучший центр подготовки персонала энергетики не только на Дальнем Востоке, но и в целом по России. Помимо повышения уровня квалификации персонала Якутскэнерго и других энергопредприятий республики и ДФО он является площадкой для проведения мероприятий программы профессионализации Группы РусГидро Также в рамках соглашения между Северо-Восточным федеральным университетом и Якутскэнерго центр является лабораторной базой для обучения будущих энергетиков, студентов Физико-технического института.