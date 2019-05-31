Якутскэнерго проводит акцию для добросовестных потребителей «Удачный платеж»

Энергосбыт Якутскэнерго объявляет о начале акции «Удачный платеж», направленной на поощрение добросовестных потребителей. Акция проводится с 1 июня по 22 декабря 2019 года.

Акция «Удачный платеж» охватит все улусы и районы республики, входящие в зону обслуживания Якутскэнерго. Как и в прошлые годы, ее участниками автоматически становятся все потребители – физические лица, не имеющие задолженности за коммунальные услуги, поставляемые энергокомпанией.

В этом году призы будут разыгрываться в двух номинациях:

— среди потребителей, проживающих в гг. Алдан, Ленск, Мирный, Якутск;

— среди потребителей, проживающих в населенных пунктах республики, которые входят в зону обслуживания Энергосбыта Якутскэнерго, за исключением названных выше городов.

В каждой из двух номинаций предусмотрены по два суперприза:

для потребителей, зарегистрированных в личном кабинете на сайте Якутскэнерго;

для абонентов, не являющихся пользователями названного онлайн-сервиса.

Таким образом, всего будет разыграно четыре суперприза – сертификатов на приобретение ювелирных изделий местных товаропроизводителей. Также организаторы приготовили поощрительные призы – сертификаты на оплату электроэнергии.

Итоги акции планируется подвести 24 декабря. Информация о результатах розыгрыша призов будет размещена на сайте Якутскэнерго.

«Подобные акции по поощрению добросовестных потребителей стали традицией: энергокомпания проводит их вот уже более десяти лет, — отмечает директор Энергосбыта Якутскэнерго Наталья Корягина. – В отличие от предыдущих акций, в этом году мы увеличили число главных призов. У потребителей, вовремя и полностью оплачивающих тепло и свет, появится больше шансов выиграть призы. Отрадно, что количество участников акции с каждым годом увеличивается, значит растет число добросовестных плательщиков».

Напомним, по итогам розыгрыша в 2018 году главный приз – туристическую путевку – среди потребителей-пользователей личного кабинета на сайте Якутскэнерго выиграла жительница г. Мирного Марианна Львова. Среди потребителей, не зарегистрированных в личном кабинете, удача улыбнулась ее земляку, проживающему в столице алмазного края Эльдусу Зарипову, которому также досталась турпутевка.

Призерами «Удачного платежа-2018» стали еще 90 абонентов, выигравших сертификаты на оплату электроэнергии, каждый – на сумму в 1 тыс. рублей.

Подробнее с условиями и порядком проведения акций можно ознакомиться на сайте «Якутскэнерго»: http://yakutskenergo.ru, а также с вопросами в отделениях и участках Энергосбыта по месту жительства или по телефонам контакт-центра: 8-800-100-22-05, 8(4112) 498-498.