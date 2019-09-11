Якутскэнерго проведет акцию в Усть-Алданском улусе

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» организует акцию для потребителей в селах Кэптэни и Сырдах Усть-Алданского улуса.

Во время акции жители названных сел смогут получить консультации по вопросам учета, начисления, оплаты электроэнергии. Желающие смогут воспользоваться возможностью зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Якутскэнерго». Данный сервис удобен пользователям тем, что позволяет онлайн передавать показания счетчиков, вносить оплату, контролировать все свои расчеты с энергокомпанией.

Во время акции работает выездная касса Энергосбыта.

11 сентября мероприятие пройдет в с. Кэптэни по адресу: ул.Ленина, 28, с 10.00 до 16.00.

12 сентября – в с. Сырдах по адресу: пер. Маягатта, 1, с 10.00 до 16.00.

Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 348,455 МВт, тепловая – 1613,231 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

РусГидро –крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и Республике Армения. РусГидро вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность – 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.