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27 мая 2019, 19:00
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Якутскэнерго призывает потребителей-должников рассчитаться за энергоресурсы

По состоянию на 1 мая общий долг дачных кооперативов г. Якутска за потребленную электроэнергию перед Якутскэнерго превысил 23,9 млн рублей. Из 112 дачных кооперативов 68 имеют задолженность перед энергетиками более 10 тысяч рублей. Из них 8 СОТов, задолжали за потребленный энергоресурс более 500 тыс. рублей каждый.

Среди крупных неплательщиков СОНТ «Сантал» (8,8млн рублей), СОТ «40 лет Победы» (1,1 млн), ТСН «Микрорайон Даниловка» (1 млн), СОТ «Ытык-Кюель» (0,9 млн), СОПК «Кынат» (0,9 млн рублей), ДПК «Стрела» (0,8 млн), ЖСК «Новострой» (0,8 млн), СОТ «Ситим» (0, 6 млн рублей).

«Злостные неплательщики создают некомфортные условия для проживания и отдыха не только членам собственного кооператива или товарищества, но и не дают возможности энергокомпании проводить в полном объеме ремонт, модернизацию и реконструкцию энергетических объектов», – отметила директор Энергосбыта Наталья Корягина.

Для урегулирования проблемы задолженности руководители дачных кооперативов могут заключить соглашения о реструктуризации. По вопросам заключения подобных соглашений необходимо обращаться в Якутское отделение Энергосбыта.

Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» http://yakutskenergo.ru
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